Бабушка Обамы намерена бороться с мухой цеце

Сара Обама, бабушка президента США Барака Обамы, намерена использовать свою популярность для привлечения внимания общества на борьбу с мухой цеце, передает Reuters. Об этом она сообщила когда, получила от представителей Африканского союза насос-опрыскиватель и запас специального вещества, отпугивающего муху це-це, достаточный для обработки трех тысяч голов крупного рогатого скота.

Бабушка президента США заявила, что намерена стать послом доброй воли Африканского союза, чтобы помогать жителям континента бороться с мухой цеце.

От этого насекомого страдают жители 37 государств. Укус мухи цеце приводит к началу сонной болезни - заболевания, в результате которого наступает летаргия, а при отсутствии должного лечения и смерть. Причем эта болезнь опасна как для животных, так и для людей.

РБК