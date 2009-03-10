Россия отказалась продавать Китаю палубные истребители Су-33

Китай вел переговоры с Россией о продаже палубных истребителей Су-33, однако сделка не состоялась из-за опасений утечки технологий. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на специализированный журнал Kanwa Defense Review.

Пекин, в частности, намеревался приобрести в России до 50 палубных истребителей для нескольких авианосцев, но изначально купить два самолета в качестве пробных образцов. Россия отказалась заключить сделку из-за опасений, что Китай может скопировать технологии производства Су-33.

По данным Kanwa Defense Review, Пекин также неоднократно предлагал Москве продать 14 истребителей, но, помимо опасений утечки технологий, российская сторона сочла сделку невыгодной. Для того чтобы производство самолетов окупилось, ее необходимо увеличить минимум до 24 единиц.

Как утверждает агентство, в следующем году китайские военные планируют завершить строительство авианосца водоизмещением 48 тысяч тонн с обычной силовой установкой. К 2020 году Пекин планирует принять на вооружение аналогичный атомный корабль водоизмещением 93 тысячи тонн. В настоящее время китайские конструкторы также работают над созданием палубных боевых самолетов, которые могли бы базироваться на новых авианосцах.

Напомним, что за последние десятилетия Китай закупил значительное количество бывших в употреблении и недостроенных авианосцев советского производства. По некоторым данным, они также могли использоваться для заимствования технологий производства. Некоторые корабли, как утверждают СМИ, Пекин планирует восстановить и поставить на вооружение флота. Китай также неоднократно уличали в копировании российских боевых самолетов.

Лента.ру