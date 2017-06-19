Все, что нам известно о теракте возле мечети в Финсбери-парк - The Telegraph

Один человек был убит и 10 ранены в результате нападения на верующих возле мечети в Финсбери-парк ранним утром в понедельник. Об этом пишет Хелена Хортон в статье "Все, что нам известно о теракте возле мечети в Финсбери-парк", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

В полицию позвонили сразу после полуночи в понедельник, и сообщили о том, что транспортное средство сбило пешеходов на Севен Систерс Роуд.

48-летний подозреваемый был задержан после нападения, во время которого фургон протаранил пешеходов, выходивших из мечети после молитв на Рамадан.

Правительство назвало этот инцидент террористическим актом, и многие общественные деятели публично осудили зверства.

Здесь все, что мы знаем о террористической атаке.

Что произошло?

Полицию вызвали сразу после полуночи в понедельник, сообщив о транспортном средстве, которое сбило пешеходов на Севен Систерс Роуд.

Говорили, что террористический акт был нападением на мусульман, поскольку он был направлен на верующих за переделами мечети.

Свидетели сказали, что фургон ударил пешеходов, которые торопились к упавшему пожилому человеку.

Мусульманский совет Британии заявил, что фургон был намеренно направлен на верующих, и он призвал усилить безопасность возле мечетей.

Подозреваемые

48-летний мужчина был задержан представителями общественности на месте происшествия, а затем арестован полицией в связи с инцидентом.

Полиция заявила, что не было обнаружено никаких других подозреваемых на месте происшествия и о таковых не сообщали.

Водитель фургона, которого свидетели описали как большого белого человека, был задержан представителями общественности после инцидента в Финсбери-парк в понедельник, который полиция рассматривает как террористический акт.

"Водитель фургона – мужчина в возрасте 48 лет – был найден задержанным представителями общественности на месте происшествия, а затем арестован полицией в связи с этим инцидентом", - сообщила в заявлении лондонская полиция.

"Он был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности и будет взят под стражу после его выписки, со временем он также пройдет оценку психического здоровья".

Некоторые свидетели на месте происшествия говорили, что, возможно, были задействованы и другие злоумышленники.

"На раннем этапе этого расследования никаких других подозреваемых на месте происшествия не было обнаружено, и о них ничего не сообщали полиции, однако, расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Полиция также опровергла сообщения о том, что водитель фургона достал нож. "На этом этапе нет сообщений о том, что кто-либо пострадал от ударов ножом", - добавил он.

Раненные и жертвы

Столичная полиция заявила, что после инцидента умер один человек, а 10 человек получили ранения.

Восемь человек, получивших ранения, находятся в трех больницах, двум людям оказали помощь прямо на месте происшествия.

На видео, опубликованном в Интернете, видна сцена хаоса, когда люди пытались помочь пострадавшим. Один человек делал искусственное дыхание одной из жертв, в то время как другому человеку с травмой головы пытались наложить импровизированную повязку.

На фоне этого хаоса были слышны крики людей, на тротуаре видны пятна крови. На одной из видеозаписей видно, как группа мужчин удерживает подозреваемого, пока вызывает полицию.

Человек, который погиб в инциденте в Финсбери-парк, получал первую помощь от людей на месте, и пока неизвестно, была ли его смерть вызвана нападением, сказал заместитель помощника комиссара столичной полиции Нил Басу.

Басу сказал, что инцидент рассматривается как "террористический акт", и поблагодарил представителей общественности за задержание подозреваемого, который был арестован по подозрению в покушении на убийство.

Реакция правительства

Расследование инцидента осуществляется Антитеррористическим командованием.

Премьер-министр Тереза Мэй, которая заявила, что инцидент рассматривается как потенциальный теракт, сегодня проведет заседание правительственного комитета по чрезвычайным вопросам "Кобра".

Эмбер Радд, министр внутренних дел, опубликовала заявление, в котором говорится, что полиция рассматривает нападение в Финсбери-парк как террористический акт.

Их словами: реакции свидетелей

Один из свидетелей рассказал, что был окружен телами после нападения за пределами Дома мусульманского благосостояния, в нескольких ярдах от мечети в Финсбери-парк. Другой сказал, что злоумышленник крикнул что-то об убийстве мусульман, когда его схватили местные жители.

Ратип Алсула сказал Национальной ассоциации, что несколько человек получили ранения, когда в них врезался автомобиль.

"Я сидел в кафе всего в паре минут ходьбы. Один из наших друзей рассказал, что происходит возле мечети", - вспоминал он.

"Он сказал, что машина протаранила людей, выходящих из мечети, поэтому мы просто побежали, все мы, чтобы посмотреть, что происходит".

"Когда я прибежал, я увидел, как врачи забирали людей в машину скорой помощи".

"Я думаю, забрали примерно 8-10 человек".

"Там был старик – около 60 лет – я не знаю, жив ли он".

"Были и другие люди, от 30 до 40 лет. Мужчины и женщины".

"Мы были потрясены, когда услышали эти новости, потому что мы просто хорошо проводили время. Мы молились о мире и о Гренфелл-Тауэр".

"Когда мы услышали это, мы были в шоке".

"Я увидел человека под фургоном, у него было кровотечение. Мой друг сказал, что нужно поднять фургон, я был занят человеком, который пытался убежать", - сказал Абдикадар Варфа.

"Мой друг сказал, что тот выкрикивал какие-то слова, но я этого не слышал".

"Они (люди, которых сбили) были, в основном, молодыми. Они в очень плохом состоянии".

"Я пытался остановить его (подозреваемого), некоторые люди били его, но я сказал, чтобы его остановили и удерживали до приезда полиции".

"Он пытался убежать, но люди его одолели. Он дрался, чтобы сбежать".