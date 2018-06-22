Почему убили зампреда Центробанка России

Во вторник правоохранительные органы России сообщили о сенсационном разоблачении криминального синдиката из банкиров-оборотней. За полгода руководители двух коммерческих банков - ВЕК-Банка и "Новая экономическая позиция" (НЭП) - совместными усилиями легализовали около $7 млрд и выкачали их за границу. Оба банка год назад лишились лицензии - распоряжение об этом подписал зампред Центробанка Андрей Козлов. Как выяснилось, банковские махинации контролировались неким криминальным авторитетом по кличке "Джуба", а львиная доля отмытых денег уходила в Грузию. Не исключено, что именно этот денежный поток, который пытался перекрыть Андрей Козлов, стал причиной его гибели.

"Маленькая победоносная война"

Во вторник оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД блокировали офис ВЕК-Банка и провели масштабную выемку документов. В сообщениях, посвященных этой операции, говорилось, что руководство и сотрудники ВЕК-Банка, а также еще одного КБ - "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 года по январь 2005-го занимались отмыванием колоссальных денежных сумм. Как сообщили "Известиям" в ДЭБ, обналичивая деньги под фиктивные договоры, руководители и сотрудники этих и других банков переправляли средства за рубеж.

Только за полгода несколько групп финансистов смогли отмыть свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро (всего около $7 млрд).

- Уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" возбудили еще в октябре прошлого года, - заявил "Известиям" руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД РФ Александр Воробьев. - Во время расследования выяснилось, что у "НЭПа" были подконтрольные структуры - банк "Родник" и АКА-Банк, а также подставные некоммерческие организации. В частности, "Фонд стратегического планирования" и "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны, труда и Вооруженных сил".

В МВД не исключают, что немалая часть этих денег была переправлена в Грузию. Дело в том, что в процессе расследования этих банковских афер следствие вышло на некоего 32-летнего грузинского авторитета по кличке Джуба. Этот криминальный авторитет контролировал "отмывку" и переправку на родину денег от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств. Ежедневный доход Джубы доходил до $500 тысяч. По словам оперативников МВД, Джуба однажды признался в одном из своих казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Джуба контролировал восемь московских кредитных организаций.

- Нам известно, что его группа в последнее время усиленно пыталась получить 3 млрд бюджетных денег на госпрограмму, связанную с развитием животноводства, - заявили "Известиям" в МВД РФ. - Можно не сомневаться, что и эта афера у них могла получиться, поскольку их прикрывали чиновники Минфина и Банка России.

Андрей Козлов пытался остановить эту прачечную

Мысль о том, что разоблачение банкиров-оборотней напрямую связано с расследованием убийства Андрея Козлова, во вторник озвучил первый зампред Совета федерации Александр Торшин.

- Когда таким неводом загребают, туда много всякой рыбешки попадает, - поделился с журналистами Александр Торшин, намекая, что получить информацию об отмывании столь гигантских сумм удалось только после устроенной следствием "перетряски" всех банков.

Между тем не исключено, что и сама смерть Андрея Козлова связана с жесткой позицией в отношении участвующих в этой грандиозной афере банков. По крайней мере, те, кто занимается отмыванием $7 миллиардов, не могли долго мириться с препятствием в виде одного чиновника Центробанка.

Возможную связь убийства Козлова с незаконным обналичиванием денег увидел и президент Владимир Путин.

- Мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно, - сказал он сразу после убийства Козлова. - Эти средства используются на криминальные цели в широком смысле этого слова, на террористическую деятельность, эти средства используются наркомафией.

ВЕК-Банк потерял лицензию в июне прошлого года - за нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "НЭП" лишился лицензии в сентябре прошлого года (его центральный офис находился, кстати, на Большой Грузинской улице в Москве).

Процесс поиска остатков уведенных ими денег продолжается до сих пор. По данным ДЭБ МВД, несколько дней назад в Австрии по решению суда были арестованы несколько счетов, на которые переводились деньги из Москвы, в том числе из Век-Банка.

За последние два года лишились лицензии и другие банки, попавшие в так называемый черный список (см. врез на этой полосе). Практически на всех приказах об отзыве лицензий до последнего времени стояла подпись именно Андрея Козлова. Такое впечатление, что после закрытия одной "бреши" люди, привыкшие зарабатывать на обналичке и отмывании, кидались в следующую. Пока Центробанк руками Андрея Козлова не затыкал и ее.

У руководства банка "НЭП", кстати, был еще один повод для неприязни к Андрею Козлову. Дело в том, что этому банку, активно привлекавшему частные вклады под высокие проценты, так и не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был первый зампред ЦБ. Именно после этого, по некоторым данным, владельцы КБ "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский и Сергей Турбин приняли решение продать банк одному из своих постоянных клиентов, специализирующемуся на легализации денежных средств.

"Джуба - очень элегантный, располагающий к себе человек"

Владимир Перекрест

О лидере грузинской "банковской" группировки Джубе известно немного. В департаменте по борьбе с оргпреступностью МВД России "Известиям" отказались сообщить его настоящее имя, однако отметили, что Джуба не является коронованным вором в законе - его ранг ниже: просто авторитет. По данным департамента экономической безопасности МВД (ДЭБ), Джуба располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также с российскими криминальными сообществами.

"Джубу охраняют люди, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией", - отмечается в сообщении ДЭБа. По данным МВД, он располагает поддельным паспортом и находился на территории России незаконно.

- Я несколько раз виделся с Джубой, - сказал "Известиям" источник. - Это очень элегантный, располагающий к себе человек средних лет. Короткий седоватый ежик, нос с горбинкой - чем-то похож на актера Кикабидзе. Манеры - как у князя, одевается как дипломат или государственный чиновник. У него и уровень контактов соответствующий. С отморозками он не общается. Я, например, не припомню, чтобы он ругнулся матом или голос повысил...

За незаконную "обналичку" лишились лицензии и другие банки

Анна Каледина

Раньше всех "нехороших" банков лицензии еще в начале декабря 2004 года лишился банк "Родник" (основан в 1993 году). Как заявил тогда первый зампред Центробанка Андрей Козлов, эта кредитная организация отличилась тем, что помимо плохого финансового состояния в марте-октябре 2004 года обналичила 75 млрд рублей при капитале всего в 20 млрд рублей.

У АКА Банка (основан в 1992 году) лицензию отозвали 9 февраля 2005 года. В "нехорошие" он попал в связи с тем, что с сентября 2004 года в нем резко возрос объем операций по выдаче наличных узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам - нерезидентам. Так, только за ноябрь и декабрь 2004 года клиентам было выдано около 67 млрд рублей и $289 млн.

Банк "Центурион" (основан в 1994 году), который лишился лицензии 23 августа 2006 года, подвели в том числе и плохие показатели. По данным на 1 июля 2006 года банк работал с убытками в 17,2 млн рублей. Именно поэтому в качестве причины для лишения лицензии фигурировала и плохая отчетность. Плохое состояние подвело и Инвесткомбанк БЭЛКОМ (основан в 1993 году). Центробанк отозвал лицензию у этой кредитной организации незадолго до гибели Андрея Козлова 7 сентября 2006 года в том числе и в связи с тем, что ее собственный капитал опустился ниже минимального значения, установленного Банком России.

Мария Рогачева, "Известия"