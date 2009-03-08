В парламентах мира женщин-депутатов всего 18%

В парламентах мира женщинам принадлежит всего 18% депутатских мест.

С учетом выборов, которые в 2008 году прошли в 54 странах мира, сейчас в целом представители прекрасной половины человечества занимают лишь 18% мест в высших органах законодательной власти, сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

Как отметила на пресс-конференции в штаб-квартире ООН президент координационного совета Межпарламентского союза Пиа КАЭТАНО, международное сообщество медленно продвигается по пути к гендерному равенству в парламентах.

«При таких темпах цели в 30% представленности женщин в высших законодательных органах во всех странах мира удастся достичь не раньше чем через 20 лет», - отметила П.КАЭТАНО.

По данным ООН, на сегодняшний день 30% представленности женщин в парламентах удалось добиться лишь в 32 странах мира. В их числе, например, Беларусь.

При этом из 450 народных депутатов Украины женщины составляют 8%.