В Белом доме выступают за расширение военной операции в Сирии - СМИ

Два высокопоставленных чиновника из администрации американского президента настаивают на расширении военных действий в Сирии, чтобы вступить в противостояние с Ираном и поддерживаемыми Тегераном группировками в этой стране. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

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Как утверждается, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по разведке Эзра Коэн-Уотник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви хотят, чтобы США начали наступление в южной части Сирии. Тем не менее, по данным издания, министр обороны США Джеймс Мэттис уже неоднократно отвергал подобные идеи.

Помимо Мэттиса подобного развития событий не хотят другие военные и чиновники, в том числе высокопоставленные дипломаты. Они полагают, что это может привести к опасной конфронтации с Ираном в регионе, в том числе угрожать американским войскам.

Ранее сообщалось, что Пентагон перебросил из Иордании в Сирию ракетные комплексы большой дальности HIMARS.