Это будет губительно: президент Германии предостерег Кремль от вмешательства в выборы

08:24, 16 июня 2017
Мир
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Штайнмайер считает такой вариант губительным для обеих стран.

Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от попыток вмешаться в выборы в Бундестаг, которые пройдут в Германии 24 сентября, сообщает Deutsche Welle.

"Если дело дойдет до того, что Москва попытается повлиять на результат голосования, "это приведет к неизбежному дальнейшего истощения того резерва общих ценностей", который есть у двух стран, подчеркнул Штайнмайер. "Как для одной так и для другой стороны это будет пагубно", - предупредил он.

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Штайнмайер считает, что отчуждение между Европой и Россией продолжает расти в течение уже полтора десятилетия.

Как сообщал УНИАН ранее, большинство участников съезда Левой партии в Ганновере проголосовали против предложения умеренного крыла осудить "аннексию Крыма Россией, что противоречит международному праву" и войну на востоке Украины, а также нарушения прав человека в РФ и Китае.

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Теги: #выборы#Германия#вмешательство в выборы