Минобороны России приняло решение усилить Черноморский флот

Минобороны России провело детальный анализ итогов югоосетинского конфликта в августе 2008 г. и приняло решение провести мероприятия по усилению контингента войск в южном регионе и Черноморского флота РФ. Об этом сообщил начальник вооружения Вооруженных сил РФ, заместитель министра обороны, генерал армии Владимир Поповкин.

К первоочередным мероприятиям в этом направлении он отнес ускоренную модернизацию имеющихся на вооружении реактивных систем залпового огня, разработку новых средств разведки тактического звена и увеличение объема их закупок.

В части авиационной техники предполагается ускоренное завершение модернизации самолетов МиГ-29, Су-25, вертолета Ми-28Н и увязки их в единое информационно-управляющее поле. Также предполагается дополнительная закупка самолетов МиГ-29, Су-27СМ, Су-30МК2, вертолетов К-52, Ми-28Н, Ми-24М, Ми-8МТВ5 с необходимыми средствами наземного обслуживания. Кроме того, планируется оборудовать все летательные аппараты средствами радиоэлектронного противодействия. В области противовоздушной обороны предусматривается закупка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также доработка имеющихся зенитных управляемых ракет.

Для Военно-морского флота запланировано завершение создания дизельной подводной лодки типа "Лада" с гидроакустическим комплексом, модернизация дизельных подводных лодок типа "Варшавянка", ускоренное создание большого десантного корабля нового проекта и берегового подвижного ракетного комплекса типа "Бал-У". Также предусматривается завершение комплектования дивизионов берегового ракетного комплекса "Бастион" и закупка необходимого количества боекомплектов противокорабельных крылатых ракет и вертолетов радиолокационного дозора.

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