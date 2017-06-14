Neue Zürcher Zeitung: Возле Путина нет места

Об этом пишет Андреас Рюш в статье "Возле Путина нет места", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В этом году тысячи, в основном, молодых россиян решили отметить национальный праздник 12 июня особым образом – демонстрациями против правительства. Учитывая повсеместные репрессии, их мужество впечатляет. Организаторы критика Кремля Алексея Навального объявил митинги протестом против коррупции. Но гнев из-за самообогащения элиты стал лишь объединяющим элементом демонстрантов. На самом деле, речь идет о гораздо большем. Главный вопрос в том, есть ли в созданной Владимиром Путиным автократии место для политической конкуренции, или роль российских подданных заключается лишь в вечном поклонении режиму Путина.

Через девять месяцев состоятся следующие президентские выборы. По мнению Кремля, это просто формальность для продления собственного правления. Никто не сомневается в том, что Путин обеспечит себе и четвертый срок. В конце концов, включая срок на посту главы правительства, он находится у власти четверть века, почти так же долго, как когда-то диктатор Сталин. Конечно, Путин создаст обычный псевдо-демократический фасад в марте следующего года. Дежурные кандидаты, вроде лидера коммунистов Геннадия Зюганова и националиста Владимира Жириновского, вероятно, вновь будут участвовать в игре. Но они уже давно стали частью системы и радуются своему местечку у кремлевской кормушки. Единственный известный политик, который энергично и с риском для себя борется за политические изменения, это Навальный.

Похоже, на президентских выборах у него нет шансов, но до сих пор Навальному удалось то, чего в течение многих лет не могли сделать все другие политики в демократическом лагере: сломать стену апатии и мобилизовать недовольных граждан, даже тех, которые никогда ранее не интересовались политикой. Несомненно, это успех, что Навальному удалось организовать акции протеста примерно в 200 городах. Однако, этого недостаточно, чтобы пошатнуть власть Путина. В последней большой волне протестов в России 2011-2012 годах на улицы вышло гораздо больше людей, но это не увенчалось успехом.

Тем не менее, реакция властей выдает определенную нервозность. Из-за Навального, власти столкнулись с дилеммой. С одной стороны, они не хотят превращать его в мученика, с другой стороны, им хотелось бы избежать эскалации протестов. Как следствие, власти, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, отдали приказ о массовых арестах, но большинство из задержанных пробыли за решеткой в течение нескольких часов, и даже Навальный относительно не пострадал, получив решение об аресте на один месяц. Он знает о дилемме Путина и намеренно спровоцировал свой арест в понедельник. То, что Кремль умеет реагировать только репрессиями, явно говорит о паранойе верхушки государства. Если бы Путин действительно был абсолютно почитаемым отцом своей страны, как его изображает государственная пропаганда, он легко мог бы позволить кандидатуру Навального на выборах и гарантировать оппозиции право на демонстрации в полном объеме.