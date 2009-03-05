В правительственном вестнике "Гадзетта уффичале" опубликован документ, согласно которому в Италии окончательно отменена смертная казнь.

Как передает ИТАР-ТАСС, обе палаты законодательного собрания ратифицировали подписанный Италией в мае 2002 года 13-й протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни при любых обстоятельствах.

"Италия стала 41-й европейской страной, сделавшей этот важный шаг, лишний раз подтверждающий, что Европа является зоной, свободной от смертной казни", - приводят в связи с этим местные средства массовой информации слова генерального секретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА.