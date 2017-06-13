В Турции нашли предполагаемых организаторов убийства российского посла - СМИ

В Турции прокуратура Анкары определила пятерых человек, которых подозревают в причастности к организации убийства посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на информацию издания Yeni Şafak.

В прокуратуре считают, что один из пяти подозреваемых, предположительно, приказал сотруднику полиции Мевлюту Алтинташу совершить убийство Карлова. Правоохранители установили, что в конце ноября 2016 года Алтинташ ездил в пятизвездочный отель в Анкаре, где возможно и получил приказ убить посла во время встречи в отеле.

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Поэтому прокурорам удалось идентифицировать пятерых подозреваемых, которые находились в то время в отеле и могли контактировать с Алтинташем.

Также Алтинташ за несколько дней до поездки в отель ездил в торговый центр, где провел два онлайн-разговора в приложении FaceTime. Прокуроры считают, что человек, с которым он общался в приложении, впоследствии и встретилась с ним в отеле.

Как сообщал УНИАН ранее, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтинташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь". Алтинташ был убит на месте сотрудниками полиции. 20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выдвигает эту версию.