Аукцион в Нью-Йорке грозит международным скандалом

В Нью-Йорке сегодня состоится аукцион, способный вызвать настоящий международный скандал

С молотка уйдут личные вещи Махатмы Ганди. Высший суд Дели продажу заблокировал, а индийский МИД уже заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть с аукциона вещи Ганди.

Кожаные сандалии, очки в стальной оправе и часы, принадлежавшие индийскому политику и философу Махатме Ганди, будут выставлены на аукционе Antiquorum. Попытка продать с молотка личные вещи Ганди вызвала бурю негодования в Индии, где их считают национальным достоянием. 2 дня назад Высший суд Дели распорядился приостановить продажу личных вещей, так как Ганди перед смертью завещал передать все его имущество созданному фонду "Навадживан". Однако торги, судя по всему, состоятся. И Индия попытается любыми путями вернуть личные вещи Махатмы Ганди. Как рассказал замминистра иностранных дел страны Ананд Шарма, МИД попросил посольство в Вашингтоне и генконсульство Индии в Нью-Йорке использовать все возможности, включая участие в аукционе, чтобы получить личные вещи отца нации для страны.

По предварительным оценкам, аукционный дом выручит за лоты от 20 до 30 тысяч долларов.

Эхо Москвы