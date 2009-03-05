Китай увеличит военные расходы

Власти Китая заявили о намерении увеличить в 2009 г. расходы на оборону на 14,9% - до 480,3 млрд юаней (68,94 млрд долл.), передает Associated Press.

Эту информацию представил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаосин. По его словам, увеличение военного бюджета не представляет угрозы никакому государству и будет, в основном, направлено на увеличение денежного содержания солдат и офицеров Народно-освободительной армии КНР.

Военный бюджет Китая в 2008 г. составлял 418 млрд юаней (60 млрд долл.). Численность китайской армии составила 2,3 млн человек.

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