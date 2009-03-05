Израиль уничтожил одного из лидеров "Исламского джихада"

В результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа был убит один из лидеров радикального палестинского движения "Исламский джихад" Халид Харб Халад Шаалан (Khaled Kharb Khalad Shaalan), сообщает AFP 4 марта со ссылкой на израильские и палестинские источники.

Шаалан входил в руководство "Бригад Аль-Кудс", военного крыла "Исламского джихада". Также в результате удара был тяжело ранен его заместитель Хамзиа аль-Назах (Hamzia al-Najah). По данным палестинских источников, ракета попала в автомобиль с боевиками на территории лагеря для беженцев Джабалия. При взрыве получили ранения пять человек, случайно находившихся рядом.

Источники в ЦАХАЛ подтвердили, что целью операции было именно уничтожение Шаалана, о местонахождении которого стало известно разведке.

Ранее в среду израильские ВВС уничтожили три тоннеля на границе Палестины с Египтом, предположительно использовавшихся для контрабанды оружия. В ЦАХАЛ сообщили, что в одном из тоннелей при попадании ракеты произошел взрыв находившихся там боеприпасов.

Лента.ру