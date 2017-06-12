Акции протеста в Петербурге: участников окружил ОМОН, десятки задержанных (фото)
Пока, по сообщениям СМИ, задержали около 50 человек.
Участники акции скандируют "Россия будет свободной" и "Позор".
"Пока задержали около 50 человек. Их ведут в автозаки. Сейчас ОМОН окружил вторую группу людей: в оцеплении 50–60 человек", - говорится в сообщении "Бумаги".
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Как сообщает "Фонтанка", одного из участников акции на Марсовом задержали с плакатом "Володя! Мы устали от тебя". На поле он успел простоять пару минут.
"Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны", – пишет "Фонтанка".
Как сообщал УНИАН, в Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.