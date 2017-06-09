В Черное море упал военный вертолет Болгарии во время учений

Во время учений в Черном море упал военный вертолет Болгарии. Об этом сообщает БГНЕС со ссылкой на ВМС Болгарии.

Вертолет упал в море на расстоянии 7 морских миль от устья реки Камчия, недалеко от Варны. Сразу же было начато спасательную операцию. Трем членам экипажа удалось выжить, состояние одного из них тяжелое.

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Отмечается, что это произошло около 12.30 по местному времени, когда вертолет AS „Пантер" – 565 MB выполнял одно из заданий тактических учений „Черно море – 2017".

Пострадавших доставили в больницу в Варне. По факту падения вертолета ведется расследование.