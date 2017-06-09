В метро Нью-Йорка появился поезд с бесплатной онлайн-библиотекой

В Нью-Йорке создали бесплатную онлайн-библиотеку, которой может пользоваться каждый пассажир, пишет 24 канал.

Такая опция появилась у жителей и гостей города благодаря усилиям публичных библиотек Нью-Йорка, Бруклина и Квинса. Библиотека будет бесплатной в течение шести недель.

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"Миссия Нью-Йоркской публичной библиотеки заключается в том, чтобы сделать информацию и знания доступными для всех. Поэтому мы создали бесплатную библиотеку в метро — так мы поощряем чтение и самообразование", — сказал президент публичной библиотеки Тони Маркс.

Чтобы получить доступ, нужно подключиться к сети Wi-Fi Transit. Затем зайти на сайт SubwayLibrary.com и выбрать ту книгу, которая вам понравится. Книги можно скачать на свой телефон или в электронную книгу, чтобы прочесть позже.