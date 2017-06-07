Одного из лондонских террористов подозревали в связях с ИГ до теракта (видео)

22-летний Юзеф Загба въехал в Великобританию несмотря на предупреждения европейских спецслужб, которые ранее обвиняли молодого человека в связях с "Исламской государством". Об этом сообщили в итальянской полиции.

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Как сообщал УНИАН, Атака произошла около 22:00 по местному времени 3 июня. Погибли семь человек, еще 50 были ранены.

На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, потом проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин и начали нападать на прохожих. Все террористы были застрелены полицией. На их телах были обнаружены муляжи взрывных устройств.