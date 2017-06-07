В НАТО подняли флаг нового члена альянса - Черногории

В НАТО прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Черногории, которая стала 29 членом альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Черногории Филиппе Нуйанович, члены правительства Черногории, послы - постоянные представители стран-членов альянса, которые выстроились на подиуме, специально построенном по этому поводу старой перед штаб-квартирой НАТО.

Флаг под гимн Черногории поднимали двое военных, одетых в национальную форму. Сегодня в Бельгии сила ветра достигает 80 километров в час, что способствовало тому, что знамя развернулось немедленно. Его расположили между флагами Люксембурга и Нидерландов в соответствии с английским алфавитом - слово "Черногория" на английском языке начинается с M - Montenegro.

Одновременно флаги Черногории были подняты перед новой штаб-квартирой альянса, которая расположена на противоположной стороне улицы, в Монсе (Бельгия), где расположена штаб-квартира сил НАТО в Европе и в Вирджинии (США), где расположен офис, ответственный за трансформацию альянса.

Завершилась церемония исполнением неофициального гимна НАТО и групповым фото участников церемонии.

Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник, 5 июня, Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Отметим, что для Черногории выделен наименьший годовой военный бюджет среди стран-членов НАТО - 60 млн долларов.