В Лондоне спустя четыре дня после теракта обнаружили тело пропавшего француза

Полиция обнаружила тело мужчины, личность которого предположительно принадлежит Ксавье Тома, который числился пропавшим после теракта в Лондоне 3 июня. Об этом говорится в сообщении полиции, передает РБК.

Тело было обнаружено в Темзе недалеко от района Лаймхаус. По предварительным данным, оно принадлежит мужчине 45 лет, который по описанию похож на пропавшего после теракта француза Ксавье Тома. Формального опознания тела пока не было, однако предварительная экспертиза указывает на верность догадок правоохранителей.

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Родственников погибшего уже проинформировали о случившемся, в ближайшее время будут официально заявлены результаты опознания тела.

По данным МИД Франции, в теракте в Лондоне погибли два гражданина страны, еще восемь человек получили ранения.

Всего погибли семь человек, еще 50 были ранены. Атака произошла около 22:00 по местному времени 3 июня.

Как сообщал УНИАН, на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, затем проехал до рынка Боро, где из него вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин и начали нападать на прохожих. Все террористы были застрелены полицией. На их телах были обнаружены муляжи взрывных устройств.