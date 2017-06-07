Кампания личной мести Путина Соединенным Штатам - The Washington Post

В кафе в нескольких кварталах от старой штаб-квартиры КГБ на Лубянской площади, журналист-расследователь Андрей Солдатов пытается объяснить мрачный мир российской разведки, который сейчас находится в центре внимания уголовного расследования США из-за взлома кампании в 2016 году.

Об этом пишет Дэвид Игнатиус в статье "Кампания личной мести Путина Соединенным Штатам", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Большие события в современной России часто являются не результатом широкой стратегии, утверждает Солдатов, а скорее "тактическими шагами", которые отражают личные интересы Владимира Путина и его всесильной "президентской администрации".

Солдатов считает, что фактор Путина имеет решающее значение для понимания вопросов в расследовании хакерской атаки. У Путина есть личная неприязнь к Хиллари Клинтон, и российская разведка собирала информацию о ней с конца лета 2015 года. Но на новый уровень операцию могла перенести публикация в апреле 2016 года так называемых Панамских документов, которые раскрыли секретные банковские счета некоторых близких друзей и помощников Путина.

"Это была личная атака, - говорит Солдатов. "Нельзя писать о семье или близких друзьях Путина". Он полагает, что российский лидер "хотел что-то сделать, преподать урок".

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Путин осудил Панамские документы, назвав их преднамеренной попыткой Америки опозорить его. "За этим стоят чиновники и государственные агентства в Соединенных Штатах", - заявил он в апреле 2016 года. "Они привыкли к монополии на международной арене и не хотят уступать дорогу кому-либо еще… Предпринимаются попытки ослабить нас изнутри, сделать нас более уступчивыми и заставить нас подчиняться их правилам".

Тогда представитель Госдепартамента Марк Тонер отрицал, что Соединенные Штаты "каким-либо образом причастны к фактической утечке этих документов". Однако, он подтвердил, что американское Агентство по международному развитию поддерживало "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности", одну из медиа-организаций, участвующих в исследовании панамских документов. Для русских это было достаточным доказательством.

Для Путина, бывшего офицера КГБ, на информационной арене не бывает ничего случайного. В агрессивной сессии в прошлую пятницу на Петербургском международном экономическом форуме он резко ответил Мегин Келли из NBC: "Что касается независимых источников, в этом мире нет ничего независимого". Когда она настаивала на российских "цифровых отпечатках" при взломе Национального комитета Демократической партии, он взорвался: "Какие отпечатки? Отпечатки копыт? Рогов?"

Накануне Путин сказал, что "патриотически настроенные" российские хакеры могли по своей инициативе быть вовлечены в операцию. Но к пятнице он полностью это отрицал, высказав предположение, что все это могло организовать ЦРУ. "IP-адреса можно просто подделать… Сегодня в мире есть такие IТ-специалисты, и они могут все устроить, а затем обвинить в этом кого угодно", - сказал Путин.

Солдатов утверждает, что российская разведка использует сеть частных хакеров, так же как ЦРУ и Агентство национальной безопасности привлекают частных подрядчиков для разработки наступательного кибероружия и "эксплойтов нулевого дня" для вредоносного ПО. "Хотя [российские] службы безопасности и разведка обладают возможностями ведения кибервойны, большинство фактических ударов поступают по другим каналам", - написал он в статье в прошлом году на своем сайте Agentura.ru. Он привел пример российской технологической компании, которую, предположительно, попросили помочь организовать "конфиденциальные" атаки типа "отказ в обслуживании".

Чтобы узнать правду о том, что происходило во время кампании 2016 года, потребуется много месяцев, и существует облако дезинформации, поддерживаемое Путиным, президентом Трампом и ненасытным освещением в средствах массовой информации. К примеру, Солдатов отмечает, что знаменитое досье, составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, включало "недоступные для проверки" детали и некоторую "путаницу" в фактах. Но в январе в статье для The Guardian, Солдатов написал, что это также "хорошее отражение того, как все работает в Кремле – беспорядок на уровне принятия решений и все чаще – аутсорсинг операций".

В глазах россиян, вся информация – потенциальная дезинформация, а секреты скрыты от общественности. В прошлую пятницу Путин ругал Келли: "Незасекреченная версия означает, что версии нет". Русские считают заявления американских СМИ о независимости фальшивкой, и, по их мнению, их собственные пропагандистские каналы могут на равных конкурировать с глобальными медиа-компаниями.

Например, у агентства "Sputnik" была собственная студия на Петербургском форуме. Директор национальной разведки в докладе от 6 января назвал "Sputnik" частью "государственной пропагандистской машины России", но в его брошюрах рекламируют медиа-группу, публикующую 2 000 новостей в день на русском, арабском, китайском, испанском и английском языках.

Пока идет расследование российских хакерских атак, мы не должны терять перспективу: Россия не демоническая, всемогущая сущность. Это сложная, все более современная страна. Но это также редкая нация, под управлением бывшего разведчика, который видит мир через весьма специфическую призму.