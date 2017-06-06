Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

Полиция Великобритании отпустила всех задержанных по делу о теракте в центре Лондона без предъявления обвинений, передает Reuters.

«Все арестованные в связи с терактом на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с произошедшим были задержаны 12 человек.

Читайте такжеЛондонская полиция установила личности трех террористов

Накануне британская полиция отпустила одного из 12 задержанных в связи с терактом в центре Лондона.

Поздно вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы на месте.