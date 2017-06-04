Давка во время трансляции матча "Ювентус" - "Реал" в Турине: число пострадавших возросло до 1400 человек (фото, видео)

В итальянском Турине из-за давки, возникшей на площади Сан-Карло во время просмотра матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал", количество пострадавших возросло до 1,4 тыс. Двое из пострадавших - в критическом состоянии,

Об этом сообщает Football Italia.

Более 1400 человек пострадали во время просмотра матча финала Лиги чемпионов прошлой ночью, женщина и четырехлетний ребенок остаются в критическом состоянии.

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Тысячи собравшихся смотрели на установленном на площади гигантском мониторе игру "Ювентуса" с "Реалом". По окончании матча один из футбольных фанатов запустил петарду и закричал, что это бомба. Эти разрывы приняли за взрыв или выстрелы, после чего в толпе началась паника.

«Реал» разгромил «Ювентус» (4:1) в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов.