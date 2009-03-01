Специальная помощь странам Восточной Европы не нужна

Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК исключил возможность специальной помощи для стран Восточной Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам после мини-саммита лидеров восточных стран-членов ЕС и перед началом общего неформального саммита ЕС.

“Я не думаю, что нужно сейчас выделять какие-то отдельные страны в ЕС”, - сказал он журналистам.

“Я поддерживаю подход, при котором ЕС должен помогать какой-либо европейской стране, а не лишь странам Восточной Европы”, - прибавил чешский премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит неформальное заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС), на котором обсуждается вопрос преодоления экономического кризиса.