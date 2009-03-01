При столкновении поезда с пассажирским автобусом погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и еще около 20-ти получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с железнодорожным составом на севере Индии.

Как передает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в ночь на воскресенье в 250 км к северу от города Лакхнау - столицы штата Уттар-Прадеш.

По данным предварительного расследования, выехавший на железнодорожные пути автобус был переполнен пассажирами. Водитель скрылся с места происшествия. Шестеро из пострадавших находятся в критическом состоянии.