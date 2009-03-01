Республиканцы назвали следующего кандидата в президенты США (опрос)

Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни - наиболее предпочтительный кандидат от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2012 года. Таковы данные опроса, проведенного среди приверженцев Республиканской партии в конце февраля 2009 года, сообщает CNN.

Ромни сочли лучшим кандидатом от республиканцев 20 процентов респондентов. Второе место занял губернатор Луизианы Бобби Джиндел, получивший 14 процентов голосов. Третье место разделили конгрессмен от штата Техас Рон Пол и губернатор Аляски Сара Пэйлин, набравшие по 13 процентов голосов респондентов.

Ромни стал лидером такого опроса уже в третий раз.

Впрочем, отмечает CNN, данные предварительных опросов значительно отличаются от реальных результатов кандидатов. В 2007 году Джон Маккейн, ставший в итоге кандидатом в президенты от Республиканской партии, занял в аналогичном опросе лишь пятое место.

Лента.ру