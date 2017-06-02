Киевское метро показали в рекламном ролике Lacoste (видео)

Компания Lacoste сняла один из эпизодов своего нового ролика на станции метро «Выдубичи» Киевского метрополитена. Об этом Fxguide рассказал режиссер визуальных эффектов ролика Стефан Аллендер.

«Ролик разделен на четыре разные части. Станция 1930 года была снята в Будапеште, где герои были в старинном поезде. Вторая часть - все интерьеры поездов снимались внутри музея-поезда в Будапеште. Третья - студия для прыжков между поездами и бег на крыше. Наконец, четвертая часть - станция метро в Киеве/Украина», - отметил он.

Также Аллендер сообщил, что съемки длились девять дней: шесть - в Будапеште, два - на юге Франции и один - в Киеве, передает "БК".

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По сюжету главные герои пересекаются взглядами на перроне и перемещаются во времени, проходя сквозь вагоны. Встретиться им удается только на станции метро. Единственная вещь, которая почти не меняется все время, - фирменное поло.

Киевскую станцию метрополитена можно увидеть на 1:18 минуте рекламы.