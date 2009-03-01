Возобновилось авиасообщение между Россией и Грузией

С сегодняшнего дня возобновилось воздушное сообщение между Россией и Грузией. Теперь летать в Грузию и в Россию можно будет через Ереван. Армянская авиакомпания "Армавиа" с 1 марта 2009 г. начала выполнять авиарейсы по маршруту Москва - Ереван - Тбилиси и Тбилиси - Ереван - Москва.

Такая договоренность достигнута на заседании совместной российско-грузинской общественной комиссии. "С 1 марта ежедневно с периодичностью дважды в день будут осуществляться авиарейсы, пока к сожалению, только через Ереван", - сообщал сопредседатель комиссии Малхаз Гулашвили. При этом он выразил надежду, что со стабилизацией отношений между Грузией и Россией авиарейсы будут прямыми и осуществлять их будут грузинские и российские авиакомпании.

Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было прервано во время военных действий в Южной Осетии в августе 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. В настоящее время российские авиакомпании не пользуются воздушными коридорами Грузии.