Эпидемию гриппа в Москве замалчивают из-за… кризиса

В Московском регионе уже превышен эпидемический порог по гриппу. Но эпидемию не объявляют из-за кризиса.

Врачи Москвы и Подмосковья последние несколько дней уже работают в усиленном режиме. Только за минувшую неделю в российской столице гриппом и ОРВИ официально заболели более ста тысяч человек, из них половина – дети. Медикам приказали выезжать к больным в марлевых повязках, делать прививки, но в то же время неофициально рекомендовали фиксировать грипп в самых крайних случаях.

Власти, по информации Newsru, не объявляют эпидемию по причине того, что в бюджете нет денег на доплату медикам. Ведь в случае появления официального распоряжения все медицинские учреждения переходят на усиленный режим работы: на подстанциях скорой помощи выделяют дополнительные бригады, в поликлиниках организуют специальные отделения.