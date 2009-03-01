Индия начала строительство авианосца

На судостроительной верфи в порту Кочин заложен первый индийский авианосец. Министр обороны Индии Куреан Энтони, выступая на торжественной церемонии, назвал начало строительства корабля историческим моментом и важной вехой в морской истории Индии, сообщает Economic Times.

Новый авианосец станет самым большим военным кораблем, который когда-либо строили на индийских верфях. Согласно проекту, он имеет длину 260 метров и водоизмещение 40 тысяч тонн. Максимальная скорость авианосца - 28 узлов, экипаж - 1600 человек.

Корабль сможет нести до 30 самолетов. Большую часть парка составят российские истребители МиГ-29К. Кроме того, на авианосце разместят вертолеты Ка-31 и легкие истребители индийского производства.

Первый индийский авианосец планируется принять на вооружение к концу 2014 года.

На сегодняшний день военно-морские силы Индии располагают одним авианосецем - "Вират". Он был построен в Великобритании более полувека назад и фактически исчерпал срок эксплуатации. Кроме того, Индия ожидает от России поставки авианесущего крейсера "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков"), однако сроки поставки уже несколько раз сдвигались в связи с разногласиями по поводу суммы контракта.

Лента.ру