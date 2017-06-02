Neue Zürcher Zeitung: что означает шаг Трампа – пять ответов

Американский президент объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату. Пока решение вступит в силу, пройдет много времени. Но защита климата в США не прекратится.

Об этом пишет Иво Мийнссен в статье "Что означает шаг Трампа – пять ответов", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

США немедленно выйдут из соглашения по защите климата?

Нет. Если США и выйдут из Парижского соглашения, процесс продлится не менее четырех лет; государство может расторгнуть договор не раньше, чем через три года после подписания. Это можно сделать с 4 ноября 2019 года. Затем, до окончательного выхода, пройдет еще год. Теоретически, все может пройти быстрее, если американское правительство объявит об отмене Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года. В таком случае, основа международной политики в области климата прекратила бы действовать в течение года.

Оба способа связаны с рисками. Учитывая длительные сроки выхода из Парижского соглашения, у крайне консервативных избирателей, на которых направлена политика Трампа в области климата, может сложиться впечатление бездействия. Если президент выберет самый короткий путь через рамочное соглашение, то, в дополнение к политической, возникнет и правовая неопределенность, поскольку, он может переступить границы своих полномочий. Кроме того, Трамп заявил, по крайней мере, официально, что он не против самой защиты климата, а против "несправедливого" Парижского соглашения. Он представит себя еще менее надежным в этом вопросе, чем ранее.

Означает ли выход США конец Парижского соглашения?

Нет. Важное соглашение по защите климата подписали 195 стран, и 148 уже ратифицировали его. Единственные страны, которые отказались подписать его, - это Никарагуа и Сирия. Поэтому Трамп окажется в очень сомнительной компании. Прежде всего, китайцы и государства-члены Европейского Союза, но и такие страны, как Россия, в ответ на решение Трампа подтвердили свою приверженность защите климата. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони также отклонили его требование о пересмотре.

Тем не менее, выход американцев – это удар. США – страна, которая, после Китая, несет ответственность за большинство выбросов углекислого газа – 14,3 % глобальных выбросов CO2 в 2015 году.

Кроме того, выход уменьшает давление на другие страны, например, Саудовскую Аравию, которая неохотно подписала соглашение. Даже если пока нет угрозы эффекта домино, разные страны, ссылаясь на свою экономическую конкурентоспособность, могут требовать сокращения обязательств по соглашению.

Поддерживают ли американцы решение Трампа?

Лишь меньшинство. По данным опроса, проведенного в рамках программы по изменению климата Йельского университета, 70% американцев выступают за участие в Парижском соглашении. Ни в одной из стран-участниц нет большинства против договора, и даже избиратели Трампа разделились: 47% - за участие, и только 28 % - против. Многие представители бизнеса также подвергли критике решение Трампа. Главы Диснея и Теслы, Роберт Айгер и Илон Маск, в знак протеста прекратили свою деятельность в качестве советников Трампа.

Очевидно, решение было спорным даже в команде Трампа. Показательно, что даже бывший руководитель нефтяной компании, а теперь госсекретарь Рекс Тиллерсон настаивал на сохранении соглашения. Тем не менее, во время избирательной кампании Трамп ставил на первый план скептиков среди республиканцев в вопросе защиты климата. Они выступили, когда 22 сенатора потребовали от Трампа выхода из Парижского соглашения.

Как оправдывает себя Трамп?

Он хочет сохранить рабочие места и считает глобальное потепление вымыслом. В своем выступлении он подчеркнул, что Парижское соглашение несправедливое по отношению к США, ослабляет экономику страны и позволяет таким государствам, как Индия и Китай, развиваться за счет американцев. "Парижское соглашение – недавний пример договора, который ущемляет интересы Соединенных Штатов в пользу других стран, и становится обременительным для американских рабочих, которых я люблю, и налогоплательщиков, поскольку ведет к потере рабочих мест, снижению заработной платы, закрытию заводов и резкому падению экономического производства".

Таким образом, Трамп нацеливается на своих националистических основных избирателей и рабочих в тех отраслях, которые пережили резкий спад в последние десятилетия. Однако, маловероятно, что такой шаг Трампа исправит их положение. Это показывает, например, случай угольной промышленности, чье возрождение неоднократно обещал Трамп. Ее упадок связан не столько с нормами по защите климата, сколько с отсутствием способности конкурировать с природным газом.

С защитой климата в США покончено?

Нет. Но Трамп может значительно ее ослабить, поскольку он избавится от обязательств государства по договору. Он уже предпринял первые шаги в этом направлении, ослабив Агентство по охране окружающей среды и подписав указ против основы политики по защите климата своего предшественника - "Закона о чистой энергии" (Clean Power Act).

Но на другом уровне работа по защите климата продолжается. Многочисленные отдельные штаты и города взяли на себя гораздо более серьезные обязательства. Отдельные секторы экономики будут по-прежнему полагаться на экологически чистые технологии, потому что они ожидают, что это станет преимуществом перед конкурентами.