СМИ: В Сирии ликвидировали основателя агентства пропаганды ИГИЛ

В ходе авиаудара коалиции, возглавляемой США, был ликвидирован основатель "информационного агентства" Amaq террористической группировки ИГИЛ Райан Мешааль.

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Как пишет агентство Reuters, об этом сообщил его брат в Facebook.

Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вместе с ним также погибла его дочь.

Агентство отмечает, что не смогло подтвердить данную информацию. Коалиция пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

Amaq было основано в 2014 году.