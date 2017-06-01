СМИ: В Сирии ликвидировали основателя агентства пропаганды ИГИЛ
08:53, 01 июня 2017Мир
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Вместе с ним также погибла его дочь.
Иллюстрация REUTERS
В ходе авиаудара коалиции, возглавляемой США, был ликвидирован основатель "информационного агентства" Amaq террористической группировки ИГИЛ Райан Мешааль.
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Как пишет агентство Reuters, об этом сообщил его брат в Facebook.
Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вместе с ним также погибла его дочь.
Агентство отмечает, что не смогло подтвердить данную информацию. Коалиция пока не делала никаких заявлений по этому поводу.
Amaq было основано в 2014 году.
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