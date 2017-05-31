В России решили заморозить пенсии на ближайшие 20 лет - СМИ

В России из-за проблем в экономике и нехватки денег хотят заморозить пенсии на ближайшие два десятилетия, до 2035 года, а также повысить пенсионный возраст. Такой целевой вариант макропрогноза-2035 для россиян подготовило Минэкономразвития РФ, пишут "Ведомости".

Реальные доходы населения, за последние три года упавшие на 10%, только к 2022 г. достигают уровня докризисного 2013 года, следует из прогноза. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.

В пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в России в 2035 г. составит, как и ныне, чуть более 13 000 руб., а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15 500 руб. Индексировать пенсии работающим пенсионерам к 2035 году не планируют.

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"Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 г. (без реформы – увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы – сокращение на 3,2 млн)", - говорится в сообщении.

Зарплаты и доходы в России ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся.

В случае успешной реализации реформ экономика РФ достигнет 3,5% к 2026 г., затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, сказано в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют с 1 октября повысить пенсии и отменить налоги для работающих пенсионеров