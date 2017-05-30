В США требуют от Конгресса начать процедуру импичмента Трампа: 10 городов приняли резолюцию

В США органы местного самоуправления 10 городов обратились к Конгрессу с предложением о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание Politico.

Бруклин, штат Массачусетс, стал 10-м по счету городом, призвавшим Конгресс запустить процедуру импичмента. До него соответствующее предложение внесли муниципалитеты Кембриджа, Амхерста, Пелхэма и Леверетта. Кроме того, в данный момент такую возможность рассматривают власти города Ньютон. В штате Калифорния импичмент поддержали Лос-Анджелес, Ричмонд, Аламеда и Беркли.

В Чикаго городской совет разработал проект постановления, который уже поддержал 31 представитель местного самоуправления. "Переломным моментом" там назвали увольнение Трампом Джеймса Коми с должности директора Федерального бюро расследований.

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Издание пишет, что цель такой активности органов местного самоуправления, которые не имеют полномочий в вопросе импичмента, заключается в том, чтобы убедить Конгресс сделать первый шаг к процедуре импичмента Трампа.

Если Конгресс примет решение о необходимости импичмента, будет проведено голосование в Палате представителей, где решение принимается простым большинством. Потом голосование пройдет в Сенате, который должен набрать не менее двух третей голосов для утверждения необходимого решения.