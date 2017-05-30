Европа должна вмешиваться в международные дела - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ЕС к большей самостоятельности на мировой арене. Европейцы, по словам главы немецкого правительства, должны "сами взять в руки" свою судьбу. "Европа должна быть игроком, который также вмешивается в дела на международном уровне", - заявила Меркель во вторник, 30 мая, после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, как сообщает DW.

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Канцлер Германии подчеркнула, что традиционные связи с США имеют исключительное значение, "но мы являемся частью глобального мира", и поэтому Европа, в частности Германия, должна углублять отношения с такими странами, как Индия и Китай.

Меркель и Моди в этот день договорились о бюджете программ развития в размере одного миллиарда евро ежегодно. Эти средства привлекут в таких сферах, как возобновляемые источники энергии и развитие "умных городов". Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы поддержать Индию в соблюдении требований Парижского климатического соглашения. "Индия очень интенсивно воплощает договоренности", - отметила Меркель. Канцлер подчеркнула, что развитие отношений с Индией не будет означать свертывания трансатлантического сотрудничества.