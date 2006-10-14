Начинаются российско-натовские учения по противоракетной обороне

В понедельник начнутся российско-натовские командно-штабные учения по противоракетной обороне театра военных действий, сообщило управление информации и общественных связей министерства обороны России.

Учения состоятся в период с 16 по 25 октября на базе 4-го Центрального научно-исследовательского института.

"Основная цель учения - отработка и совершенствование совместных процедур планирования и координации действий командных структур группировок противовоздушной и противоракетной обороны России и НАТО", - говорится в пресс-релизе Минобороны.

Как отмечает Минобороны, нынешние учения - третьи в серии подобных совместных мероприятий, проводимых по линии Совета Россия-НАТО.

Первые КШУ прошли в два этапа: в декабре 2003 года на базе Агентства НАТО по консультациям, командованию и управлению в Нидерландах (г.Гаага) и в марте 2004 года на базе ВВС США "Шривер" (г.Колорадо-Спрингс) в объединенном национальном интеграционном центре.

В марте 2005 года на базе Королевских ВВС Нидерландов Де Пеел были проведены вторые КШУ.

Основной целью прошедших учений являлось проведение анализа, проверка экспериментальных документов и разработка рекомендаций для их дальнейшего уточнения. "Учения позволили отработать вопросы планирования, организации и ведения согласованных скоординированных боевых действий по отражению ударов нестратегических баллистических ракет в назначенных зонах ответственности", - отмечает российское военное ведомство.

РИА "Новости"