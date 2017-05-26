В Турции воры пытались продать византийскую гробницу со скелетом внутри

20:48, 26 мая 2017
Мир
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Чтобы арестовать злоумышленников, полицейским пришлось выдать себя за потенциальных покупателей.

В склепе находился скелет / hurriyetdailynews.com

В Турции полиция задержала 20 охотников за сокровищами, которые пытались продать за четыре миллиона долларов гробницу византийского периода, сообщает Hurriyet.

Это произошло в провинции Эскишехир. Чтобы арестовать злоумышленников, полицейским пришлось выдать себя за потенциальных покупателей необычного товара.

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После ареста археологи извлекли найденную гробницу из туннеля длиной в шесть метров, расположенного на чотириметровій глубине. Внутри гробницы был найден человеческий скелет. Находку отправили для дальнейшего изучения в археологический музей.

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