Хорватскую полицию обвинили в насилии в отношении мигрантов
Несколько людей получили ранения при попытке пересечения границы из-за действий хорватской полиции.
Гуманитарные организации обвинили полицию Хорватии в регулярных насильственных действиях в отношении мигрантов, которые попадают на территорию страны из Сербии, передает Европейская правда.
"Мы с 10 мая отмечаем увеличение количества случаев насилия хорватской полиции в отношении мигрантов, которые пытаются прорваться через границу", - сообщили в гуманитарной организации Médecins du monde.
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Правозащитники отмечают, что несколько человек получили ранения из-за действий хорватской полиции.
Случаи избиения, разбитой техники фиксируют и в организации "Врачи без границ".
"Мы не можем принять применение насилия к людям, которые на протяжении месяцев застряли на Балканах",- заявили в организации.
Как сообщал УНИАН, в Венгрии установили правила, согласно которым беженцы, включая подростков без сопровождения родителей, будут удерживаться властью в закрытых зонах на границе с Сербией.