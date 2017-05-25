В Афинах взорвали авто с экс-премьером Греции

19:47, 25 мая 2017
Мир
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Взрывное устройство было спрятано в конверте.

Экс-премьер получил травмы / REUTERS

В Афинах в автомобиле с бывшим премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом сработала взрывчатка, он получил травму, пишет Reuters.

Экс-премьера доставили в больницу с его водителем, который также пострадал.

По данным полиции, взрывное устройство было спрятано в конверте.

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Пападемос был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в ноябре 2011 года. Он занимал пост до выборов в мае 2012 года. Пападемос также занимал пост вице-президента Европейского центрального банка.

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