В Афинах взорвали авто с экс-премьером Греции
19:47, 25 мая 2017Мир
2207
Взрывное устройство было спрятано в конверте.
Экс-премьер получил травмы / REUTERS
В Афинах в автомобиле с бывшим премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом сработала взрывчатка, он получил травму, пишет Reuters.
Экс-премьера доставили в больницу с его водителем, который также пострадал.
По данным полиции, взрывное устройство было спрятано в конверте.
Читайте такжеВзрыв в Манчестере: британские чиновники раскритиковали Трампа за утечку фото бомб
Пападемос был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в ноябре 2011 года. Он занимал пост до выборов в мае 2012 года. Пападемос также занимал пост вице-президента Европейского центрального банка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter