В Афинах взорвали авто с экс-премьером Греции

В Афинах в автомобиле с бывшим премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом сработала взрывчатка, он получил травму, пишет Reuters.

Экс-премьера доставили в больницу с его водителем, который также пострадал.

По данным полиции, взрывное устройство было спрятано в конверте.

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Пападемос был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в ноябре 2011 года. Он занимал пост до выборов в мае 2012 года. Пападемос также занимал пост вице-президента Европейского центрального банка.