В Рижском заливе загорелся танкер - СМИ

В Рижском заливе загорелся танкер Zircon. Информация о пожаре на пульт дежурного поступила около 11.00. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на береговую охрану Морских сил Латвии.

Издание сообщает, что экипажу срочно нужна помощь.

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Сейчас на место направлен катер береговой охраны и вертолет Воздушных сил. В случае необходимости будет произведена эвакуация экипажа. Также направлен буксир со спасателями.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесский морской торговый порт зашел танкер "Граф" под российским флагом. Российский танкер зашел под грузовые операции. Пограничники держат на особом контроле все суда под флагом РФ. Отмечается, что указанный танкер прошел стандартную процедуру захода в порт, и до данного судна претензий нет.