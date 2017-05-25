Экс-советник Трампа готов выступить в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы

Советник на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил о готовности свидетельствовать перед Конгрессом на открытых слушаниях по расследованию о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом пишет ТСН со ссылкой на USA Today.

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При этом он подчеркнул, что в отличие от его бывшего коллеги Майкла Флинна, он не собирается защищаться пятой поправкой Конституции США, позволяющей не давать показаний против себя.

"Я открытая книга", - заявил Пейдж, выразив уверенность, что его показания станут "гигантским скачком".

В самом комитете пока не подтвердили официально, запланированы ли слушания Пейджа на следующий месяц. Слушания будут продолжаться в рамках расследования связей президентской кампании Трампа с российским правительством и вмешательства РФ во внутренние дела США.