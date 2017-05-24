На Тайване, впервые в Азии, разрешили однополые браки (фоторепортаж)

Тайвань стал первой страной в Азии, в которой разрешили однополые браки. Соответствующее решение вынес Конституционный суд Тайваня, пишет Reuters.

Люди вышли на акцию после того, как Конституционный суд Тайваня постановил, что однополые пары имеют право вступать в законный брак.

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Люди во время акции обнимали друг друга, а флаг ЛГБТ-сообщества был на многих улицах Тайпея.

Как сообщал УНИАН ранее, нападения на лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров все еще распространены во многих странах. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации лесбиянок и геев (ILGA). По данным ILGA, однополая сексуальная активность остается преступлением в 72 странах.

Преследования представителей ЛГБТ сохраняется во многих странах. В 25 из них есть «активные барьеры» для формирования или регистрации связанных с сексуальной ориентацией неправительственных организаций, 22 государства имеют законы о «защите морали».