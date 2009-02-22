Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году

Астероид Апофис «может оказаться в опасном для Земли соседстве: в 2029 году он, по предварительным расчетам, подойдет на расстоянии в десять раз ближе, чем Луна отстоит от нашей планеты». Такое мнение высказал пресс-секретарь Главной астрономической обсерватории РАН Сергей Смирнов.

«При таком сценарии шестисотметровая глыба ничего хорошего, в частности, для планируемых к этому времени телекоммуникационных платформ со спутниками связи на геостационарной орбите не сулит», -отметил он.

Но в настоящее время невозможно максимально точно рассчитать будущую орбиту астероида.

По словам пресс-секретаря обсерватории, «в 2012 году также ожидается некоторое сближение Апофиса с нашей планетой, только после этого мы сможем окончательно определить его орбиту в 2029 году. Для того, чтобы уверенно прогнозировать, столкнется ли Апофис с Землей, необходимо знать порядок этих цифр с точностью до десятков метров», отметил Смирнов.

Газета.ру