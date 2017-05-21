Вокалиста Soundgarden Криса Корнелла похоронят в Голливуде

Похороны фронтмена Soundgarden Криса Корнелла состоятся 26 мая в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет CNN.

Отмечается, что вокалиста похоронят на кладбище "Голливуд навсегда" (Hollywood Forever Cemetery), где похоронены в основном деятели голливудской киноиндустрии.

Также сообщается, что семья Корнелла рассматривает возможность проведения публичной панихиды для фанатов.

Как сообщал УНИАН ранее, вокалист и основатель грандж-группы Soundgarden Крис Корнелл покончил с собой, заявили судмедэксперты графства Уйен штата Нью-Йорк.

"Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершено", - сообщил в четверг судебный патологоанатом. Накануне, в среду, 52-летний музыкант вместе со своей группой Soundgarden выступил с концертом в Детройте.