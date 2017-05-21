Участников и гостей Каннского кинофестиваля эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Во Франции сотрудники Каннского фестиваля провели эвакуацию из Дворца фестивалей за сообщения о заложенной бомбе, передают «РИА Новости".

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Всех попросили покинуть здание Дворца фестивалей. Тех людей, которые собрались у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров. Однако, позже снова начали пускать в здание.

Как сообщал УНИАН ранее, в основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая". Его конкуренты в борьбе за "пальмовую ветвь", в частности, - фильмы Андрея Звягинцева, Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Франсуа Озона и Михаэля Ханеке.