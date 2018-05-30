Упадок нефтяных царей Путина, Чавеса и Ахмадинеджада

Процветающий мир жаждал нефти, а выбор продавца был ограничен, потому что покупать ее в большом количестве можно было только у царей. Теперь все не так... Newsweek Падение цен на нефть создало неожиданный проблеск в дипломатических взаимоотношениях на фоне мирового регресса, поскольку значительно ослабило некоторые недружелюбные режимы.

Как сможет измениться ситуация лишь на протяжении одной половины года… Прошлым летом, когда цены на нефть побили все предыдущие рекорды, достигнув отметки $147 за баррель, непомерно выросла и спесь самих нефтяных царей. Владимир Путин ввел российские танки в Грузию, откровенно продемонстрировав свои намерения возобновить господство России в пределах бывшей советской империи. В Иране президент Махмуд Ахмадинеджад всячески унижал значение доллара, который он объявил просто «никчемной бумажкой», и переводил финансовые резервы Ирана в евро. В то же время президент Венесуэлы Уго Чавес посещал Россию, где во время встреч с Путиным обсуждал детали контрактов на поставки вооружений.

Взлет этих лидеров был своеобразной темной стороной золотой эры, что для остального мира была осенена ростом мировой экономики. Процветающий мир жаждал нефти, а выбор продавца был ограничен, потому что покупать ее в большом количестве можно было только у царей. Теперь все не так… Коллапс, вызванный регрессом мировой экономики, уменьшением спроса на нефть и как следствие снижения цены на нее до $37 за баррель, привел к тому, что трио Путин – Чавес – Ахмадинеджад потеряло свою прежнюю силу. Империи, построенные ими на нефти, оказались слишком хрупкими, уязвимыми к инфляции и безработице, а политический беспорядок, который процветает в империях, начинает угрожать личной политической силе каждого из этих лидеров. "Высокие цены на нефть и нефтяные богатства за последние годы полностью изменили геополитические тенденции, - заявляет эксперт по вопросам энергетики Даниель Эргин. - Сейчас мы видим все эти процессы снизу».

Упадок нефтяных царей стал неожиданным проблеском на фоне беспощадного регресса мировой экономики. Барак Обама пригласил к диалогу врагов Америки, и Путин, Чавес и Ахмадинеджад отвечают на приглашение с неожиданной готовностью, безоговорочно младших, потому что цена на нефть больше не поддерживает их геополитические амбиции. Внезапно эти отчаянные критики «империализма США» выразили желание сесть за один стол и дружески пообщаться с новой администрацией. Чавес, который раньше часто называл Джорджа Буша «дьяволом», недавно заявил о своем желании поговорить «на принципах равноправия и взаимного уважения» с Обамой. На прошлой неделе, в день 30-й годовщины иранской революции, Ахмадинеджад объявил, что его нация «готова к разговору». И хотя Путин еще продолжает бряцать оружием в регионах, его сторонники уже начинают выступать с более дружескими речами: «Взаимоотношения между Россией и НАТО, - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, - могли бы вернуться в нормальное русло».

Широко известно, что с приходом к власти Обама будет вынужден решать чрезвычайно широкий круг внешнеполитических проблем, география которых распространяется от Судана до Северной Кореи, но и в этом кругу нефтяные цари выделялись среди других масштабностью и агрессивностью своих амбиций. Путин надеялся создать газовый картель, который стал бы соперником ОПЕК, и продолжает борьбу с США за политическое влияние и контроль над газовыми сетями Восточной Европы и Центральной Азии. Чавес стремился завершить создание латиноамериканской империи, о которой в свое время мечтал его кумир Симон Боливар, в том числе и организацию регионального банка под личным контролем Чавеса. Ахмадинеджад желал восстановить Иран в роли влиятельного регионального центра политического господства, поддержанного ядерным оружием, на Ближнем Востоке без Израиля. Очень сложно назвать других трех лидеров, чей упадок больше служил бы интересам США.

Упадок на самом деле ошеломляет. Нефтедержавы больше других страдают из-за кредитно-финансового кризиса. Все три лидера строили свою популярность на программах создания благосостояния, подкормленного прибылями от нефтяной отрасли, предоставляли продовольственные и энергетические субсидии и льготы населению. Сначала бюджеты на 2009 год рассчитывались, исходя из ожидаемых прибылей при уровне цены от $86 до $100 за баррель. Итог этой уценки угрожает не только экономике, но и политической легитимности этих режимов.

Стремление поддерживать уровень расходов лишь увеличивает дефицит и способствует росту инфляции, которая уже достигла уровня больших двузначных цифр, невзирая на падение темпов роста. Морган Стенли предрекает, что Россия в этом году будет иметь потери на уровне 3,5 процента, а уровень потерь экономики Венесуэлы будет составлять 1 процент (подобные данные относительно Ирана пока еще отсутствуют). Поскольку иностранные капиталы были изъяты из России намного быстрее, чем из любой другой страны с развивающимся рынком, российский рынок ценных бумаг испытал снижение большее, чем любой другой рынок ценных бумаг в мире - в сравнении с прошлым летом падение составило 75 процентов. Нет ничего странного в том, что Путин, команда которого показательно игнорировала деятельность крупных западных фирм вроде BP (British Petroleum), которые соревновались с российскими партнерами за место на рынке, теперь дает понять, что радостно примет заграничных инвесторов.

Коллапс отнюдь не был неминуемым. Но нефтяные цари сами себя обрекли на крах, пренебрегая необходимостью достаточного инвестирования для улучшения своей нефтяной промышленности или развития других, не нефтяных, источников экспортных поступлений. По оценкам PFC Energy, расположенной в Вашингтоне, другие нефтяные страны, такие, как Саудовская Аравия и государства Персидского залива, и сейчас чувствуют себя довольно комфортно, их благосостояние не снижается. В то же время Иран и Венесуэла тратят свои сбережения лишь на то, чтобы поддержать бюджеты своих правительств. За последние два месяца Россия потратила близко трети своего $650-миллиардного резерва заграничных активов, защищая рубль. По оценкам PFC, в конце текущего года Венесуэла потеряет около 38 процентов заграничных активов из тех, которые имелись в конце 2008 года, а Иран потратит около 25 процентов. Коротко говоря, в сегодняшних экономических условиях эти нефтяные государства просто не продержатся на плаву намного дольше.

Рост безработицы и «исхудание» финансовых ресурсов может привести к эффекту политического бумеранга. В Иране массово закрываются предприятия, а популярный экс-президент и реформатор Мохаммад Хатами опять возвращается, чтобы бросить вызов Ахмадинеджаду на национальных выборах в июне. В Венесуэле в канун проведения референдума относительно отмены ограничений на право президента повторно баллотироваться на выборах опять усилились антиправительственные выступления. В России прошли многочисленные акции уличных протестов, вызванные значительным увеличением налогов и невыплатой заработной платы в сталелитейной промышленности и производственной сфере. В ответ на это Кремль принял кучу новых отвратительных законов. По одному из них участие в «массовых беспорядках» является «преступлением против государства». Планы увольнения 280 тысяч офицеров из армии были отложены в долгий ящик, а министерство внутренних дел создало в ведущих городах страны три «центра специального назначения», с оборудованием для наблюдения, разработанным в целях подавления уличных беспорядков.

Нефтегазовая промышленность этих трех стран является наименее эффективной во всем мире, главным образом из-за создания значительных препятствий для доступа «посторонних» в эту сферу бизнеса. Для Ирана санкции США и ООН означают, что большинство иностранных компаний не могут приблизиться к третьим по величине запасам нефти в мире. Недавний конфликт России с BP, как и с Shell, закончился после того, как российские партнеры в одностороннем порядке перераспределили контракты и условия ведения бизнеса в свою свою пользу. Когда цены на нефть были высокими, Чавес опять национализировал большинство предприятий нефтяной отрасли своей страны и ввел 16-кратно увеличенные налоги для иностранных компаний; большое число этих компаний собрали чемоданы и покинули страну. Теперь цены упали, и Чавес пытается тихонько уговорить компании вернуться назад.

Связи с Западом имеют большое значение, даже если нефтяные цари отказываются признавать это. В частности, в том, что касается России, следует отметить, что большое количество ее месторождений находятся в труднодоступных районах, похоронены под слоями сибирской вечной мерзлоты. Добыча нефти из них нуждается в привлечении и капитала, и опыта специалистов, которых достаточно в европейских и американских компаниях. Например, Катар может разрабатывать скважины и добывать нефть, даже если нефть будет стоить $10.18 за баррель, а Венесуэла требует в девять раз больше для того, чтобы делать то же.

Впрочем, существует и сценарий, при котором нефтяные цари смогут извлечь выгоду именно через свою некомпетентность, а Запад – понести серьезные потери. Как отмечает председатель PFC Робин Вест, плохое управление нефтяных царей может взорвать мировые поставки. «Опасность заключается в том, что мировая экономика начнет через два-три года выходить из состояния рецессии, и цены на нефть начнут стремительно расти, поскольку эти страны не инвестировали столько, сколько следовало инвестировать». PFC предрекает цену на нефть $60 в 2010 г.; по другим прогнозам, этот уровень может быть выше.

В недалеком будущем падение цен на нефть (кое-кто из аналитиков говорит о снижении до $25) облегчит и боль от рецессии и головную боль, вызванную действиями нефтяных царей. Когда Директор Национальной разведки США Денис Блейр уверенно заявил, что мировой кризис стал крупнейшей угрозой безопасности Соединенных Штатов, уже приведя к «низкому уровню нестабильности», то есть нестабильность отмечается примерно в одной из четырех стран мира, он не вспомнил о том, случае, что появился практически под руками. А это прежде всего случай извлечь максимальную выгоду из очевидной слабости своих врагов, начать в выгодном направлении разговоры с противниками, чьи внутренние проблемы больше склоняют их к компромиссу.

«Легко пожимать плечами, ссылаясь на влияние санкций или коррупцию или неправильные финансовые решения, когда стоимость нефти исчисляется трехзначными цифрами, - говорит Вали Наср, который недавно вошел в команду специального посланника Обамы в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука, - но делать так значительно тяжелее, когда прибыль больше не течет щедрым потоком». А теперь нефтяные деньги текут в обратном направлении - из казны этих нефтяных государств.