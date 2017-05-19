CША направили к Корейскому полуострову авианосец Ronald Reagan - CNN

ВМС США направили авианосец Ronald Reagan к Корейскому полуострову в связи с обострением ситуации в регионе после пуска ракеты КНДР.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников в сфере обороны США.

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Военный корабль будет задействован в учениях вместе с авианосцем Carl Vinson.

Отмечается, что он будет выполнять различные учебные задачи, но «прежде всего сосредоточится на способности безопасно запускать и принимать самолеты».

В апреле ВВС Японии провели учения с самолетами авианосца США Carl Vinson.