CША направили к Корейскому полуострову авианосец Ronald Reagan - CNN
06:28, 19 мая 2017Мир
1517
Военный корабль будет задействован в учениях вместе с авианосцем Carl Vinson.
Иллюстрация / REUTERS
ВМС США направили авианосец Ronald Reagan к Корейскому полуострову в связи с обострением ситуации в регионе после пуска ракеты КНДР.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников в сфере обороны США.
Читайте такжеТрамп назвал вероятного кандидата на пост главы ФБР
Военный корабль будет задействован в учениях вместе с авианосцем Carl Vinson.
Отмечается, что он будет выполнять различные учебные задачи, но «прежде всего сосредоточится на способности безопасно запускать и принимать самолеты».
В апреле ВВС Японии провели учения с самолетами авианосца США Carl Vinson.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетные испытания КНДР