Американский художник создает гигантские "инопланетные" рисунки на песке и льду (видео)
15:47, 18 мая 2017Мир
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Калифорнийский художник Джим Деневан создает необычные рисунки.
Американец создает огромные рисунки на песке / Скриншот УНИАН
Холстом ему служат песчаные пляжи, пустыни и даже замерзшее озеро. Кистью художника являются грабли или обычная палка.
При этом Джим не использует никаких расчетов и измерительных приборов.
На прибрежном песке он старается рисовать сразу после отлива и закончить к приливу.
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Художник считает, что подобное искусство тем и ценно, что недолговечно.
Американский художник создает необычные рисунки на песке и льду
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