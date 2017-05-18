Американский художник создает гигантские "инопланетные" рисунки на песке и льду (видео)

15:47, 18 мая 2017
Мир
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Калифорнийский художник Джим Деневан создает необычные рисунки.

Американец создает огромные рисунки на песке / Скриншот УНИАН

Холстом ему служат песчаные пляжи, пустыни и даже замерзшее озеро. Кистью художника являются грабли или обычная палка.

При этом Джим не использует никаких расчетов и измерительных приборов.

На прибрежном песке он старается рисовать сразу после отлива и закончить к приливу.

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Художник считает, что подобное искусство тем и ценно, что недолговечно.

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