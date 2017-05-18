Я люблю немецкий: Кабинет Макрона говорит на языке Меркель - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал свою приверженность установлению более тесных партнерских отношений с Берлином в качестве одного из основных принципов своей администрации. В четверг он впервые собрал кабинет, в который вошли многие знатоки немецкого.

Об этом пишут Элен Фуке, Марк Дин и Грегори Вискузи в статье "Я люблю немецкий: Кабинет Макрона говорит на языке Меркель", опубликованной на сайте Bloomberg.

По меньшей мере, шесть членов внутреннего круга Макрона говорят по-немецки, а премьер-министр Эдуард Филипп и министр финансов Бруно Ле Мэр говорят почти, как на родном. По словам его помощников, даже сам президент немного знает язык, хотя он все же использовал наушник на совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в понедельник. Французское и немецкое правительства проведут совместное заседание в июле.

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Макрон победил представителя националистов Марин Ле Пен на выборах в этом месяце, он обещал сделать членство в Европейском союзе полезным для простых французских избирателей. Теперь отношения Макрона с крупнейшей экономикой блока сыграют решающую роль в определении того, будет ли его пятилетний срок успешным. И хотя его избрание было встречено с большим одобрением по другую сторону Рейна, многие секторы правительства Германии и средств массовой информации остро реагируют на уступки, которых, вероятно, потребует Макрон.

39-летний президент ясно дал понять, что хочет преобразовать французскую экономику по модели немецких реформ в начале века, но он также сказал, что в среднесрочной перспективе хочет избавить еврозону от мер жесткой экономии.

"Европе интересно, насколько Макрон сможет оживить франко-германские отношения и сделать их основой нового, успешного Европейского Союза", - сказал в интервью Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ в Лондоне. "Отправной точкой для некоторых немцев станет вопрос: "Почему мы должны платить французам за то, что они должны были сделать 10 лет назад?" Но они также знают, что им нужна помощь в управлении Европой".

Кто бы ни был ответственным за Германию после национальных выборов в сентябре – и Меркель остается явным фаворитом на четвертый срок – они должны будут найти общий язык со своими французскими коллегами.

Филипп, 46-летний премьер Франции, окончил среднюю школу в Бонне, Ле Мэр также свободно говорит на этом языке, а главный советник Макрона по внешней политике Филипп Этьен – дипломат, который недавно был послом в Берлине.

Ришар Ферран, бывший социалист, который помог Макрону создать свою партию, также провел два года в средней школе в Германии. Министр обороны Сильви Гуляр, бывший европейский депутат, заседающий в Комитете по экономическим и монетарным вопросам, говорит по-немецки, а спичрайтер Сильвен Фор написал докторскую диссертацию по немецкому поэту Фридриху фон Шиллеру.

Переговоры с Шойбле

Пожалуй, самое большое значение имеет Ле Мэр.

48-летний дипломат и писатель берет на себя важнейшую работу по распоряжению французской властью в еврозоне. Таким образом, он будет нести ответственность за исполнение обещаний Макрона, который стремится улучшить управление в валютном союзе и закрыть конкурентный разрыв, который оставил Францию ​​позади ее партнеров в вопросах роста и занятости.

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Ле Мэр полетит в Берлин в понедельник утром для личных переговоров со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле перед совместной поездкой в ​​Брюссель, где они встретятся со своими коллегами в еврозоне в тот же день.

"Ничего хорошего в Европе не будет без прочных франко-германских отношений", - заявил Ле Мэр в среду, когда вступил в должность, отметив, что в тот день он уже разговаривал с Шойбле. "Франция должна контролировать свой государственный бюджет и выполнять свои обязательства перед партнерами", - добавил он, ссылаясь на обеспокоенность Германии в отношении французской бюджетной дисциплины. "В семье вы не тратите больше, чем зарабатываете".

Ле Мэр уже наладил отношения с министром финансов Германии после нескольких встреч, в том числе во время президентской кампании. Ле Мэр разговаривал непосредственно с Меркель и неоднократно призывал к укреплению связей между двумя крупнейшими странами еврозоны.

"Выбор Ле Мэра также, вероятно, должен отправить сильный сигнал Германии о приверженности Макрона реформам", - сказал Антонио Барросо, аналитик по политическим рискам компании Teneo Intelligence (Лондон).

Партия vs страна

Ле Мэр был представителем республиканцев, до его назначения в правительстве в среду, он второй главный приз Макрона за неделю, приглашенный из правоцентристской группы, после того, как Филипп согласился занять пост премьер-министра в понедельник. Ле Мэр будет руководить министерством с другим консерватором Жераром Дарманеном, который будет отвечать за бюджет и государственных служащих. Республиканцы начали процесс исключения всех троих, когда те приняли правительственные должности.

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"Я сделал личный выбор, чтобы помочь своей стране – возможно, больше, чем сделала моя партия", - сказал Дарманен в среду. "План президента ясен: успокоить наших европейских партнеров".

После многолетних напряженных отношений между странами Макрон хочет перезагрузить партнерство с Германией, чтобы бороться с подъемом популистов, которые, по его словам, вернутся более сильными, если экономика не улучшится. У него двойная задача: убедить европейских партнеров Франции в том, что страна готова измениться, а затем убедить своих соотечественников принять жертвы, которые связаны с этим.

Профсоюзы и представитель левых Жан-Люк Меланшон, получивший 19-процентную поддержку на президентских выборах, готовятся к тому, чтобы противостоять призыву Макрона изменить сложное трудовое законодательство Франции.

Дефицит бюджета Франции близок к дефициту в размере 3 процентов от валового внутреннего продукта в этом году, он снова поднимется выше этого уровня в 2018 году, если не будут предприняты какие-либо действия, заявила Еврокомиссия на прошлой неделе.

Хотя на президентских выборах они были по разные стороны, Ле Мэр и Макрон придерживаются схожих взглядов в экономической политике. Оба утверждают, что компании должны быть боле гибкими в плане найма и увольнения, а правительству следует сократить государственные расходы.

"Именно в этом министерстве Франция должна заслужить доверие Европы", - заявил в среду министр финансов Мишель Сапен, передавая пост своему преемнику. "Франция – наше наследство, Европа – наша судьба".