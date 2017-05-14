В Йемене от холеры уже умерли 115 человек, тысячи больных

Из-за вспышки холеры в охваченном гражданской войной Йемене за последние две с половиной недели умерли по меньшей мере 115 человек, еще более восьми тысяч – больны.

Как передает Deutsche Welle, об этом сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК).

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«Гуманитарная ситуация в Йемене катастрофическая», - заявил исполнительный директор МККК Доминик Стиллхарт на пресс-конференции в столице страны Сане. Он отметил, что распространяющаяся водным путем болезнь поразила 8500 человек в 14 из 22 мухафаз (регионов) страны. На прошлой неделе показатель по 10 мухафазам составлял 2300 случаев заболевания.

«На одну больничную койку приходится до четырех больных холерой», - сообщил Стиллхарт.

Это уже вторая за год вспышка холеры в охваченной голодом самой бедной арабской стране, где с сентября 2014 года продолжается конфликт. Страна поделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Его правительство поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией. В стране также активна террористическая группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове».